Diretor do Boa Esporte promete equipe forte para 2019

A CBF sorteou, na última quinta-feira (13), em sua sede, no Rio de Janeiro, os primeiros confrontos da Copa do Brasil 2019. A competição terá início no dia 6 de fevereiro, com as finais sendo disputadas nos dias 4 e 11 de setembro.

O primeiro confronto do Boa Esporte será contra a equipe do Foz do Iguaçu em dia e horário ainda por serem definidos. Antes porém, a equipe de Varginha estreia no Campeonato Mineiro diante o Atlético, em Belo Horizonte, no dia 20 de janeiro, às 17h.

Depois de cair para a Série C do Brasileiro e beirar o rebaixamento também no campeonato estadual em 2018, o diretor da equipe Boveta prometeu uma equipe aguerrida e forte para a temporada 2019 e disse estar muito confiante com o time.

“Estamos terminando de montar nosso elenco, nossos atletas já estão treinando, se dedicando ao máximo, já sabem quais são os objetivos do clube e estão bastante focados e com sede de vitórias. Os torcedores podem ter certeza que estamos formando uma equipe coesa, forte, determinada e bem focada no objetivo, que é vencer os grandes confrontos que estão pela frente, tanto na Copa do Brasil, quanto no Campeonato Mineiro e no Campeonato Brasileiro Série C” declarou o diretor.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Instagram Boa Esporte