Dirceu é o novo zagueiro do Boa Esporte

Atleta de 32 anos, acumula passagens por equipes do Brasil e de Portugal.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte

O Boa Esporte anunciou nesta quinta-feira (27), mais um reforço para a temporada 2020. Trata-se do zagueiro Dirceu, que estava no Vilafranquense de Portugal. O jogador, de 32 anos, acumula passagens por equipes brasileiras e portuguesas. Experiente, Dirceu chega para ser o mais novo xerife da defesa.

Jogador foi anunciado através das redes sociais do clube/Foto: Divulgação Boa Esporte

Revelado pelo Coritiba, o zagueiro defendeu também as cores do: Botafogo-SP; Avaí, América Mineiro, Londrina, Paysandu, Figueirense, Marítimo de Portugal e por último seu ex-clube, Vilafranquense.

O presidente do clube de Varginha, Rone Moraes, comentou sobre a chegada do novo reforço: “É um grande jogador, experiente e com muita qualidade. Entendemos que será um atleta que acrescentará muito na nossa equipe, que poderá dar uma consistência maior no setor defensivo!” – disse, Rone.

Em suas primeiras palavras como jogador boveta, Dirceu não escondeu a expectativa e a felicidade de voltar ao Brasil. “Estou muito feliz em poder estar chegando a Varginha, venho para contribuir com o Boa em busca de retomar um lugar na Série B. Clube que merece, pelo trabalho realizado, estar figurando no primeiro escalão do futebol nacional.” — afirmou o zagueiro.