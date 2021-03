Diego Ceará e outros dois atletas deixam o Boa Esporte

Atacante que havia renovado contrato no começo da temporada deixou o clube ao lado do lateral direito Lucas Santos e do volante Vinicius Leonel.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação – Boa Esporte

O atacante Diego Ceará deixou o Boa Esporte nesta quarta-feira (24). A informação foi confirmada em primeira mão pelo Correio do Sul. O atleta havia renovado contrato com o clube no início do ano e era um dos sete remanescentes da última temporada. Em 2021 foi titular e marcou gols nos dois jogos-treino da equipe – vitória sobre o Santarritense por 2 x 0 e empate em 1 x 1 contra o Athletic.

Cotado para também ser titular no início da temporada, principalmente após um bom rendimento nos jogos de preparação, Ceará não se firmou no time principal. Nas partidas oficiais foi opção sempre vindo do banco. Em entrevistas, o treinador do Boa Esporte, Ariel Mamede, deixou claro a opção por Jefferson, tendo em vista a mobilidade que, segundo Mamede, o atacante traz à equipe.

Diego Ceará (em primeiro plano), deixou o Boa Esporte após ter renovado contrato no início da temporada/Foto: Mário Purificação-Boa Esporte

Diego Ceará deixa Varginha com 18 jogos – entre partidas oficiais e jogos treinos – com quatro gols marcados.

Lucas Santos e Vinicius Leonel deixam o clube

Apesar da paralisação do Campeonato Mineiro devido à “Onda Roxa”, do programa Minas Consciente – medida mais restritiva do planejamento estadual no combate ao novo coronavírus, os bastidores do Boa Esporte seguem agitados. Ainda na noite desta quarta-feira (24), foi confirmado, também em primeira mão pelo CSul, as rescisões de contratos do lateral direito Lucas Santos e do volante Vinicius Leonel. De acordo com o Diretor Executivo do clube, Rildo Moraes, os contratos foram rescindidos de forma amigável e em comum acordo.

Lateral ficou pouco mais de um mês no Boa Esporte/Foto: Mário Purificação – Boa Esporte

Contratados em fevereiro, Lucas e Vinicius ficaram no Boa Esporte pouco mais de um mês. Ambos não realizaram partidas oficiais pela Coruja.