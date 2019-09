Diante do Atlético Mineiro, Pedro Castro vai completar 100 jogos pelo Avaí

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um história que vem ficando cada vez mais azul. É inegável: Pedro Castro constrói com o passar do tempo capítulos para lá de especiais com a camisa do Avaí. Desde a chegada em 2017, tendo que conviver com o rebaixamento na Série A justamente na última rodada, com direito a gol marcado contra o ex-clube, até o ressurgimento com acesso, título estadual e números importantes na Série A atualmente.

Pedro Castro é hoje peça fundamental do time. E o torcedor sabe disso. O meio-campista, aliás, é o quarto jogador de linha da Série A com mais minutos na competição. Foi titular do Leão nos 19 compromissos do turno e substituído em somente dois. Quando completou mais 90 minutos na vitória em cima do Athletico, no último fim de semana, por 1×0, o camisa 7 avaiano chegou aos 99 compromissos. Falta um para o centésimo.

Por isso a marca é ‘especial’ e um ‘motivo de orgulho’ para Pedro Castro. “É um motivo de muita alegria e é especial para mim poder completar 100 jogos com a camisa do Avai. É uma marca bastante expressiva, fico orgulhoso. Acredito que tenho construído uma história no Avaí durante esses 99 jogos. Tivemos o acesso em 2018 e o título do Catarinense agora em 2019. Vou continuar trabalhando e me dedicando para conquistar mais aqui no clube. É uma honra vestir essa camisa”, afirmou o jogador, que soma 99 partidas e sete gols marcados.

O centésimo duelo defendendo o Leão da Ilha acontece na próxima segunda-feira. O Avaí recebe, na Ressacada, o Atlético Mineiro. De acordo com Pedro Castro, mais uma pedreira pela frente. “Vai começar o returno e a gente espera que seja uma nova história para o Avaí. Série A é extremamente difícil, só tem jogo complicado e temos mais um pela frente. O Atlético tem uma equipe super forte, com jogadores de qualidade. Vamos trabalhar bem a semana para buscar mais um resultado positivo”, finalizou Pedro Castro, que soma um acesso e um título catarinense pelo Avaí.

Fonte: Assessor de Imprensa / Fotos: Avaí FC