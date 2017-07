Dia na Austrália é dominado por Hamilton, e lidera segunda sessão de treinos livres

Lewis Hamilton não deu chances para os adversários nesta sexta-feira em Spielberg. Após liderar o primeiro treino livre para o GP da Áustria, o inglês da Mercedes foi também o mais rápido na segunda sessão. Hamilton anotou 1m05s483, com Sebastian Vettel na cola, apenas 0s147 mais lento que o rival na briga pelo título. Valtteri Bottas foi o terceiro, marcando 1m05s699, seguido dos dois carros da RBR, com Max Verstappen em quarto e Daniel Ricciardo em quinto.

Entre os carros das três principais equipes, pior para Kimi Raikonnen que foi apenas o sexto colocado, com o tempo de 1m06s144. Na sequência, Kevin Magnussen em um ótimo sétimo lugar com a Haas, que também colocou Romain Grosjean no top 10, em décimo. Fernando Alonso em oitavo com a McLaren e Nico Hulkenberg em nono com a Renault completaram os dez primeiros da segunda sessão.

O dia não foi bom para a Williams, que está com um novo pacote de atualizações. No primeiro treino, Felipe Massa foi o 11º e no segundo o 14º. Grande destaque do GP do Azerbaijão, onde foi terceiro colocado, Lance Stroll conquistou apenas a 16ª posição na tabela de tempos. A tendência é que o carro da equipe britânica esteja em melhores condições já no terceiro treino livre, que será disputado amanhã às 6h (horário de Brasília).

A Fórmula 1 terá o treino classificatório realizado neste sábado às 9h, com transmissão do SporTV2. A corrida tem largada marcada para às 9h do domingo, com transmissão da TV Globo. Fonte: Globo Esporte