Destaque do Corinthians, Poliana vive ansiedade por estreia na Taça Liberadores

Mineira de Ituiutaba, lateral coleciona títulos nacionais e internacionais, dentre eles, a própria Taça Libertadores.

O Corinthians estreia nesta sexta-feira (5), na Taça Libertadores Feminina. O Timão encará o El Nacional, do Equador. A partida está marcada às 17h, no estádio Nuevo Francisco Urbano, na Argentina. O time brasileiro é o campeão nacional, e conta com a lateral direita Poliana, uma das destaques do clube.

Carreira

Poliana é natural de Ituiutaba (MG). A atleta iniciou sua carreira no Rio Preto e pouco tempo depois teve passagem pelo Santos. Poliana defendeu, também, o São José, onde foi campeã da própria Libertadores. Após isso, seguiu para o exterior e atuou pelo Orlando Pride, Houston Dash e Stjaman. De volta ao Brasil, Poliana retornou para São José em 2019, e no início de 2020 foi anunciada como o novo reforço do Corinthians.

A lateral é constantemente convocada à Seleção Brasileira. Talvez, o principal momento da atleta com a amarelinha tenha sido a Copa do Mundo de 2019.

Em sua primeira temporada de Corinthians, a lateral já teve grandes desafios. Isso porque foi “remanejada” por Arthur Elias e atuou como zagueira, sendo uma das titulares do Timão para a posição. Ao longo do ano disputou 22 jogos, marcou um gol e foi peça importante nas conquistas do Brasileiro e do Paulista. Ao final do ano, foi a 14ª jogadora a prolongar seu vínculo com o clube do parque São Jorge para 2021.

Títulos

Poliana coleciona títulos por clubes e seleção. Além da libertadores, a mineira já conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Com a camisa amarela, a lateral já faturou a Yongchuan International Tournament; Jogos Pan-Americanos e duas vezes a Copa América.

