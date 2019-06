Desafio15DiasInverno se inicia neste sábado em Varginha

Está tudo pronto para o #Desafio15DiasInverno organizado pela Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL. Foram disponibilizados três grupos de whatsapp para as inscrições. “Dois já estão cheios, ou seja, temos mais de 700 pessoas, mas a confirmação de quantas pessoas vão participar será possível após com a avaliação física neste sábado e domingo”, explica o professor coordenador Flávio Henrique Pontes.

Essa etapa terá muitas novidades. “Vamos ter três caminhadas, inclusive noturna, aulas especiais de fitdance e muitos ritmos musicais, além de ginástica aeróbica, ou seja, tudo para acelerar a queima de gordura da galera”, garante Flávio.

Para o vice-prefeito, Vérdi Lúcio Melo, “o Projeto Academia de Rua é um dos sucessos da Prefeitura de Varginha, pois atraímos pessoas de diferentes faixas etárias, de diversas regiões da cidade para todos, em um espaço democrático, onde os participantes buscam mais saúde e ainda ganham um toque especial na aparência”. Vale lembrar que toda a programação é gratuita. Apenas a avaliação tem uma taxa simbólica, porque é terceirizada e a festa de encerramento que é por adesão. Esse ano todos os Desafios estão interligados. Os grandes campeões de 2019 serão conhecidos no final do ano.

Programação completa

01 – 14h às 18h – Avaliação Física #Desafio15DiasVarginha – Av. Cel. José Alves, 361 sl105-Vila Pinto – Consultório Nutricionista Kescia Campos

02 – 7h às 14h – Avaliação Física #Desafio15DiasVarginha – Av. Cel. José Alves, 361 sl105-Vila Pinto – Consultório Nutricionista Kescia Campos

03 – 19h – ABERTURA – GINASTICA AERÓBICA – Academia de Rua Vila Paiva – Professor Coordenador Flávio Pontes e professores convidados

04 – 19h – GINÁSTICA AERÓBICA/RITMOS – Academia de Rua da Vila Paiva – Professor Coordenador Flávio Pontes e professor Laércio

05 – 19h – CAMINHADA NOTURNA/3 TORRES – Academia de Rua da Vila Paiva – Professor Coordenador Flávio Pontes e professor da SEMEL

06 – 19h – FIT DANCE/RITMOS – Academia de Rua da Vila Paiva – Professoras Convidadas Jaqueline Mesquita/Débora Paula

07 – 19h – GINASTICA AEROBICA/LOCALIZADA – Academia de Rua da Vila Paiva – Professor Coordenador Flávio Pontes

08 – 7h – AULA SURPRESA – Academia de Rua da Vila Paiva – Professor Coordenador Flávio Pontes

09 – 7h – CAMINHADA HARAS PORTEIRA DA TABUA – Academia de Rua do Santa Maria – Professor Coordenador Flávio Pontes e professores da SEMEL

10 – 19h – GINÁSTICA AEROBICA/LOCALIZADA – Academia de Rua da Vila Paiva – Professor Coordenador Flávio Pontes

11 – 19H – GINÁSTICA AEROBICA/RITMOS – Academia de Rua Vila Paiva – Professor Coordenador Flávio Pontes e prof. Laércio

12 – 19h – GINÁSTICA AERÓBICA/LOCALIZADA – Academia de Rua Vila Paiva – Professor Coordenador Flávio Pontes

13 – 19h – FIT DANCE/RITMOS – Academia de Rua Vila Paiva – Professoras Convidadas Jaqueline Mesquita/Débora Paula

14 – 19h – GINASTICA/AEROBICA/LOCALIZADA – Academia de Rua Vila Paiva – Professor Coordenador Flávio Pontes

15 – 7h – CAMINHADA DA FLORA – 12KM – – Batalhão da Policia Militar/Sion – Professor Coordenador Flávio Pontes e professores da SEMEL

16 – 7h – GINÁSTICA AERÓBICA/LOCALIZADA – Academia de Rua da Vila Paiva – Professor Coordenador Flávio Pontes

17 – 18h às 21h30 – ENCERRAMENTO/GINÁSTICA AERÓBICA) – Academia de Rua da Vila Paiva – Professor Coordenador Flávio Pontes

18 – 7h as 11h – Avaliação Física #Desafio15DiasVaginha – Av. Cel. José Alves, 361 sl105-Vila Pinto – Consultório Nutricionista Kescia Campos 16h as 19h

22 – 14h – PREMIAÇÃO E ENCERRAMENTO – Casa de Festa Espaço Livre – Só pra quem participou do #Desafio15DiasVarginha/INVERNO – (convites a parte)

