Desafio de vôlei no Inatel promete agitar Santa Rita do Sapucaí

Após o grande sucesso de público nos jogos do Desafio Internacional de vôlei sub-19 feminino, o Inatel recebe entre os dias 31 de julho e 03 de agosto os jogos amistosos da seleção masculina sub-19 de voleibol. Quatro times se encontram para mais um desafio no ginásio do Inatel. Além do Brasil participam os times oficiais da Argentina e República Dominicana. Outra equipe brasileira fará parte deste desafio, após uma desistência técnica da equipe da Colômbia, o time de São José dos Campos assumirá a vaga nos jogos .

O público poderá trocar os ingressos para assistir os jogos a partir desta terça-feira, dia 16, até o dia 30 de julho, em horário comercial, nos seguintes locais:

Santa Rita do Sapucaí – Ginásio do Inatel e na loja Casa Miranda

Pouso Alegre – Unimed

Itajubá – Loja CooperRita

Cada ingresso será trocado por dois quilos de alimentos não perecíveis, e cada torcedor pode retirar até cinco ingressos. Os alimentos serão doados para entidades da região. O Inatel ressalta que, nos dias de jogos, somente serão trocados os ingressos (até 30 minutos antes das partidas no ginásio da instituição) caso ainda existam lugares disponíveis. O ginásio conta com capacidade limitada a 1.300 pessoas.

Confira as datas e os horários dos jogos:

31/07*

14h – Argentina x República Dominicana

16h – Brasil x São José dos Campos

01/08

18h – São José dos Campos x República Dominicana

20h – Brasil x Argentina

02/08

18h – Argentina x São José dos Campos

20h – Brasil x República Dominicana

03/08

18h – Disputa do 3º e 4º lugares

20h – Final

*Os ingressos para o dia 31 de julho estão esgotados.

Fonte: Inatel Foto principal: Reprodução