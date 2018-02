Depois de 9 meses, Dedé será titular pelo Cruzeiro; Thiago Neves retorna ao time

A volta de Dedé aos gramados depois de nove meses afastado por contusão, e o retorno de Thiago Neves, que ficou de fora das últimas três partidas, são as grandes novidades do Cruzeiro para a partida deste sábado (24), contra o Boa Esporte, às 16h30, no Mineirão, pela 8ª rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro.

Líder isolado da competição, com 19 pontos e já classificado para as quartas de final, vencendo o Boa Esporte o Cruzeiro praticamente garante também o primeiro lugar geral, o que lhe dará vantagens nas fases decisivas do Estadual, caso a Raposa vá avançando na competição.

No treinamento da manhã desta sexta-feira (23), Mano Menezes definiu o time que entra em campo para encarar o Boa Esporte e pela primeira vez na temporada usará uma formação reserva. E destacou que isso já é fruto do calendário, pois a próxima semana será muito importante para o Cruzeiro.

“Teremos o jogo contra o Racing na terça-feira (27) e um clássico no domingo (4) às 11 horas. As escolhas vão obedecer esse critério. Da equipe que treinou ontem (quinta-feira) uma possibilidade para Lucas (Silva). E ele sairá jogando se estiver condições”, garantiu o técnico Mano Menezes.

Lucas Silva participou da atividade e vai formar a dupla de volante com Bruno Silva. Lucas Romero, mais uma vez, será improvisado na lateral direita.

Primeira partida em que o Cruzeiro usa uma equipe totalmente reserva na temporada, Mano Menezes garante que isso agora vai passar a acontecer mais vezes, com a entrada do seu time na Copa Libertadores. O treinador destaca ainda a importância disso não só para os jogadores que ganham oportunidade de jogar, mas também para a comissão técnica, que pode fazer análises melhores.

“Para eles é importante e para nós também (os reservas em campo). As oportunidades aparecem exatamente nesse momento. Eles têm oportunidade de iniciando uma partida escrever uma históiria diferente na avaçliação. Sei que né diferente jogar 70, 80, 90 minutos. Não fizemos mais vees ainda por questões estratégias, pois não tinhamos competição paralela. E de agora em diante temos uma competição paralela. E será uma grande oportunidade para nós e para eles”, afirma o treinador cruzeirense.

O Cruzeiro para encarar o Boa Esporte terá a seguinte formação: Rafael; Lucas Romero, Dedé, Digão e Marcelo Hermes; Bruno Silva e Lucas Silva; Rafael Sóbis, Thiago Neves e Mancuello; Raniel.

