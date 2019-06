Departamento de vôlei da Caldense apresenta uniformes da temporada

O departamento de vôlei da Caldense apresentou na noite de segunda-feira (3) toda a linha de material esportivo que será utilizada na temporada 2019. Atletas representantes das diversas categorias oferecidas pelo clube desfilaram durante o evento realizado no Piano’s Bar, sede do clube.

Foram revelados os uniformes de jogo da modalidade feminina em três opções de cores: Verde, branco e rosa. No masculino as cores são branco/bordô e inteiramente bordô. Além dos kits de treino, na cor verde claro, que serão utilizados em todas as categorias. A fornecedora do material é a Duson.

Além disso, foram apresentados os detalhes dos projetos que norteiam a modalidade. O projeto “Fábrica de Talentos”, liderado pelo professor Thomaz Fonseca, atende o público feminino desde a iniciação esportiva, de 8 a 12 anos, até o master, passando pelo Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16 e Sub-17. O intuito é capacitar e levar atletas para competições de alto nível.

Já o projeto “Levantando a Vida”, coordenado pelo professor Bruno Pereira, que representa Poços de Caldas com o apoio da Prefeitura Municipal, é voltado para atender o adulto masculino, ex-atletas da base de Poços e praticantes de vôlei em geral. A intenção é oferecer treinos para estimular a pratica do voleibol e preparar jogadores para a disputa da Liga Sul Mineira e da Liga Sanjoanense.

Fotos: Renan Muniz / Caldense