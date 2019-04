Demitidos – Equipes perdem finais dos estaduais e treinadores ‘pagam o pato’

O Brasileirão de 2019 começa no próximo sábado (27). Seis dias antes, três dos 20 clubes do campeonato demitiram seus treinadores após as finais dos estaduais. Eles caíram, em grande parte, porque cometeram um pecado mortal: perderam para rivais – e pouco importa que tenha sido em campeonatos muito menores do que aquele que começa no sábado.