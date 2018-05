Definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

Flamengo, Chapecoense, Palmeiras e ‘Cruzeiro ou Atlético-PR’ decidirão em casa

A CBF sorteou os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, em sua sede na Barra da Tijuca.

Dois duelos já estão definidos, Flamengo x Grêmio e Corinthians x Chapecoense, os outros dois serão confirmados com as duas últimas vagas que estão sendo disputadas por Vasco x Bahia e Cruzeiro x Atlético-PR e serão definidas após a Copa do Mundo. O vencedor do confronto entre baianos e cariocas enfrenta o Palmeiras, enquanto o Santos será o próximo adversário de quem se classificar no duelo entre mineiros e paranaenses.