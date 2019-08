Definidas Quartas de Final da Libertadores

Com Palmeiras, Grêmio, Flamengo e Internacional classificados, teremos um brasileiro na final disputada em jogo único, em Santiago do Chile

Com a classificação do Grêmio nesta quinta-feira (1º), foram definidos os oito clubes que disputarão as quartas da Libertadores. A edição deste ano traz uma curiosidade: como quatro times do Brasil ficaram no mesmo lado da chave, já é certa certa a presença de um brasileiro na final da competição, que será disputada em jogo único, em Santiago do Chile.