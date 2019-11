Definidas as quatro equipes classificadas no Bairrão Menotti 2019

Pin Compartilhar 0 Compart.

Como de costume nas manhãs de domingo em Varginha, o Bairrão 2019 Ailson Menotti vem arrastando um grande número de torcedores aos estádios com a realização de grandes clássicos do futebol amador. No último domingo (24) não foi diferente. Tanto no Campo da Semel, quanto no Sete de Setembro, as partidas das quartas de final foram eletrizantes, garantido assim as quatro melhores equipes ao Amadorzão 2020 e marcando o início da semifinal que vai definir, no domingo (1º), duas equipes para a grande final do Bairrão.

Campo da Semel

No Campo da Semel, Figueirinha e Inter fizeram uma das mais acirradas partidas. O time da Figueira jogava com a vantagem do empate e mesmo assim saiu na frente, mas permitiu a igualdade do Inter. Precisando vencer, o Inter deu espaços e tomou o segundo, mas, outra vez, conseguiu empatar. O placar final de 2×2 garantiu o Figueirinha na semifinal.

No clássico entre América e Botafogo (BRV), quem abriu o placar foi o Bota. Mas, o América conseguiu uma virada importante e, mesmo jogando pelo empate, mostrou força, talento e experiência para chegar à semifinal da competição após 3×1.

Estádio Sete de Setembro

Fertipar e Meninos da Vila se enfrentaram no Sete de Outubro. Mesmo jogando pelo empate, a Fetipar abriu 3×0 no placar e mostrou mais disposição e maestria dentro de campo. O Meninos da Vila descontou e foi só isso.

Frangobel e Rio Branco entraram em campo para definir o último classificado. Com equipes bem distribuídas em campo e, procurando o gol a todo momento, a Frangobel mostrou maior eficiência e venceu por 1×0.

Semifinal

No próximo domingo (1º), acontecem as partidas da semifinal no Campo da Semel. Frangobel e Fertipar jogarão pelo empate no tempo normal para chegar à finalíssima.

9h – Figueirinha x Frangobel

11h – América x Fertipar

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Iago Almeida