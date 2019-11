Definida as semifinais do Varginha Cup Regional 2019

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Varginha Cup Regional está chegando em seus momentos decisivos, restam apenas quatro equipes em busca do título inédito da competição.

As quartas-de-finais foram marcadas por resultados surpreendentes; O Mascatinho bateu a favorita Chapecoense por 3 x 1, já o Juventus de São Bento Abade venceu o tradicional Barcelona em um duelo de muito equilíbrio, pelo placar de 3 x 2. As equipes se enfrentaram no próximo domingo (01) no campo da Semel, ás 15h. Do outro lado da chave, Corcetti e América jogaram nesta sexta-feira (29), ás 19h30, também no campo da Semel.

Os vencedores de cada partida, irão fazer a grande final que está marcada para próxima semana. É importante ressaltar que, persistindo o empate os jogos serão definidos nas cobranças de penalidades máximas.