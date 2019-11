Definida a tabela do Mundial de clubes FIFA 2019

Pin Compartilhar 0 Compart.

Com os campeões de cada continente definidos, além do clube representante do país sede, foi divulgado os confrontos e a tabela do Mundial de clubes da FIFA.

O campeonato terá seu início no dia 11 de Dezembro, com o confronto entre o Al Saad (representante do país sede) e o Hienghène Sport (Nova Caledônia) – Campeão da Liga dos Campeões da Oceania, o vencedor desse confronto se classificará para as quartas-de-finais do torneio e enfrentará o Monterrey do México, a outra perna da chave está definido o confronto entre Al Hilal x Esperance. Flamengo e Liverpool entram apenas nas semifinais do campeonato.

Jogos:

Al Saad x Hienghène Sport (play-off) – 11 de Dezembro

Al Hilal x Esperance – 14 de Dezembro (quartas-de-finais 1)

Monterrey x Vencedor do play-off – 14 de Dezembro (quartas-de-finais 2)

Flamengo x Vencedor das quartas-de-finais 1 – 17 de Dezembro (semifinal 1)

Liverpool x Vencedor das quartas-de-finais 2 – 18 de Dezembro (semifinal 2)

Vencedor semifinal x Vencedor semifinal 2 – 21 de Dezembro (final)

** Os derrotados de cada semifinal disputam o terceiro lugar, no dia 21 de Dezembro

Foto: FIFA