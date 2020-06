Decisão entre encerrar ou não o Campeonato Mineiro segue em pauta na FMF

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques

Uma informação divulgada nesse final de semana pela Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, gerou bastante alvoroço nos bastidores dos clubes mineiros e também nas redes sociais. De acordo com o repórter Thiago Reis, responsável por trazer a notícia em primeira mão, a entidade consideraria que dificilmente o campeonato retornaria.

Ainda conforme Thiago, os diretores da Federação Mineira estavam convictos de que o campeonato voltaria e teria seu final dentro de campo. No entanto, alguns motivos fizeram com que essa situação se alternasse. A primeira delas seria de que a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), considera que o pico da pandemia do novo coronavírus será em meados de Julho, justamente quando a competição era prevista para retornar. Outro motivo é a contaminação de Covid-19 do meia Matheusinho, do América. O jogador era até então o primeiro caso entre os times mineiros. Por último, são as equipes do interior, que em sua maioria estão completamente deterioradas, muitas se desfizeram completo de seus elencos.

Contudo, nesta segunda-feira (1°) a Federação Mineira de Futebol, de maneira oficial, declarou que o Campeonato Mineiro 2020 será encerrado em campo. No próximo dia 10, haverá reunião entre o presidente da federação e a Secretaria Estadual de Saúde.

Um dos principais motivos para o não encerramento prévio do campeonato, seria um impasse com a emissora detentora dos direitos da competição.

Informações não oficiais dão conta de que Atlético e Cruzeiro não estariam de acordo em sacramentar o América como campeão, tendo em vista que até o momento da parada o clube era o líder do campeonato.

*Com informações; Rádio Itatiaia/Jornal OTempo