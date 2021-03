Debaixo de muita chuva, Boa Esporte perde para o Athletic em São João Del Rei

Na zona de rebaixamento, time de Varginha segue sem vencer e sem marcar gols na competição.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Athletic

O Boa Esporte conheceu a segunda derrota no Campeonato Mineiro neste domingo (7). Jogando no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei – debaixo de muita chuva, – a equipe varginhense foi superada por 1 x 0 pelo Athletic.

O gol da partida foi marcado por Willian Júnior e, contou, justamente, com uma ajuda da poça d’água. O atacante do alvinegro aproveitou o recuou da zaga boveta para fazer o gol da partida. Após o gol, o que se viu foram muitas faltas e pouco futebol. Atrapalhados pela forte chuva que caiu durante o jogo, os jogadores de Athletic e Boa Esporte quase nada fizeram durante o confronto.

Willian Júnior marcou o gol da vitória do Athletic/Foto: Divulgação Athletic

No fim, melhor para os donos da casa que, agora, somam seis pontos na terceira colocação do campeonato. O Boa Esporte, por sua vez, segue com um ponto, sem vencer, sem marcar e na zona de rebaixamento.

Próxima rodada

Pela quarta rodada, a Coruja recebe o Coimbra, na sexta-feira, às 19h, no Estádio Municipal, em Varginha. Já o Athletic visita o Cruzeiro no domingo, às 16h, no Mineirão.