Daronco apitará o primeiro jogo da final entre Cruzeiro e Corinthians

A CBF definiu por sorteio nesta terça-feira que o árbitro gaúcho Anderson Daronco apitará o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians. A partida acontecerá na quarta-feira, dia 10, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Daronco tem 37 anos, é integrante do quadro da Fifa e representante do Rio Grande do Sul. Ele ainda não apitou jogos do Corinthians na atual edição do torneio. O duelo mais recente que fez na Copa do Brasil foi o empate sem gols entre Bahia e Palmeiras pelas quartas de final.

O Corinthians vem de vitória sobre o Flamengo por 2 a 1 na semifinal do torneio – o jogo de ida terminou empatado sem gols. O Cruzeiro eliminou o Palmeiras após vencer a primeira partida por 1 a 0 e empatar a volta, em casa, por 1 a 1.

Antes do duelo decisivo, o time alvinegro volta a encarar o Flamengo, mas pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por causa das eleições a partida será disputada na sexta-feira, às 21h, na Arena Corinthians. O Cruzeiro teve o jogo adiado contra o Ceará e folgará no final de semana.

A partida de volta da Copa do Brasil está marcada para o dia 17, na Arena Corinthians. Vale lembrar que na atual edição do torneio não tem a regra do gol fora de casa. O Cruzeiro é o atual campeão e vai em busca do hexa, enquanto que o Corinthians tentará erguer a taça pela quarta vez.

