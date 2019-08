Daniel Dias faz últimos ajustes para disputar sete provas nos Jogos Parapan-Americanos de Lima

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nadador de 31 anos participará de sua quarta edição de Parapan, cuja cerimônia de abertura acontecerá no dia 23, na capital peruana. Brasil será representado por 337 atletas

O paulista Daniel Dias se prepara para disputar a sua quarta edição de Jogos Parapan-Americanos (Rio 2007, Guadalajara 2011 e Toronto 2015). Uma intensa rotina de treinos marca a última semana antes de embarcar para Lima, no Peru. A cerimônia de abertura do evento será realizada no dia 23 de agosto e as provas da natação começam no domingo, 25. O nadador disputará, ao todo, sete medalhas.

Daniel é um dos 40 nadadores que representarão o Brasil na capital peruana. Lá, ele nadará sete provas, sendo cinco individuais (50m, 100m e 200m livre, 50m costas, 50m borboleta) e dois revezamentos (4x50m livre 20pontos e 4x50m medley 20 pontos).

“Vou disputar sete provas no total. Não é o maior número que já disputei, uma vez que em Guadalajara 2011 eu nadei 11, mas ainda é uma competição puxada. Como já sabíamos que o formato do evento é esse e o volume de provas individuais e revezamentos é esse, traçamos as estratégias de treinamento no ciclo de acordo”, disse o atleta, dono de 27 medalhas de ouro em Parapans.

“A expectativa para uma competição internacional é sempre grande e para o Parapan de Lima não é diferente, mesmo sendo a minha quarta participação. Estou no melhor de minha forma física e empenhado na parte técnica”, completou.

Ao todo, serão 513 integrantes na missão brasileira, sendo 337 atletas, entre os quais atletas-guias, calheiros, goleiros e pilotos, que não possuem deficiência, de 23 estados e do Distrito Federal em 17 modalidades. Este número representa um acréscimo de 24% em relação ao time que ostentou o pavilhão nacional na última edição do Parapan, na cidade canadense de Toronto, em 2015.

Nesta semana, de 12 a 16, os atletas de nove modalidades fazem os últimos ajustes para a principal competição da temporada no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Equipes de atletismo, basquete em cadeira de rodas (feminino e masculino), futebol de 5, goalball (feminino e masculino), halterofilismo, natação, parabadminton, tênis de mesa e vôlei sentado (feminino e masculino) treinam intensamente para finalizar a preparação antes do embarque para Lima.

Os profissionais interessados em cobrir a aclimatação da delegação brasileira deverão enviar nome e veículo para o endereço de e-mailimp@cpb.org.br.

O embarque para a principal competição das Américas será dividido em seis dias a partir deste sábado, 17.

dia 17 (sábado) – halterofilismo, rúgbi em cadeira de rodas, tênis de mesa e vôlei sentado.

dia 18 (domingo) – basquete em cadeira de rodas, futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô e natação.

dia 19 (segunda-feira) – atletismo.

dia 20 (terça-feira) – atletismo, natação, tênis em cadeira de rodas e tiro esportivo.

dia 21 (quarta-feira) – ciclismo.

dia 23 (sexta-feira) – bocha, ciclismo, parabadminton, parataekwondo.

Fonte: Assessoria de Comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro (imp@cpb.org.br) / Foto: Divulgação