Cuca não é mais técnico do São Paulo

Cuca está fora do São Paulo. O técnico deixou o clube após a derrota para o Goiás, por 1 a 0, no Morumbi. Ele sai do clube com aproveitamento de 47,4% de aproveitamento, em 26 jogos: nove vitórias, dez empates e sete derrotas. O mais provável agora é que o coordenador Vagner Mancini assuma a equipe.