Cruzeiro tem reunião com MP nesta quinta para tratar de jogo no Horto

A polêmica envolvendo a ausência da torcida cruzeirense no segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, no Independência, terá mais um desdobramento nesta quinta-feira. O Cruzeiro tem uma reunião marcada com o Ministério Público, às 15h, para tratar do assunto.

O vice-presidente de futebol da Raposa, Bruno Vicintin, já tinha adiantado que o clube recorreria a todas as instâncias para defender a sua torcida e adquirir o direito da China Azul de estar presente no Horto.

Apesar de dizer que confirmaria o local do segundo jogo apenas na segunda-feira, o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, se antecipou e confirmou o Independência como local do confronto.

Fonte: O Tempo