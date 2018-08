Cruzeiro rescinde com Caicedo e negocia com Robinho, do Náutico

Independiente Del Valle cobra US$ 3,33 milhões (R$ 10.791.000,00) do Cruzeiro na Fifa por Caicedo

O Cruzeiro rescindiu com o zagueiro Kunty Caicedo, de 26 anos, na noite dessa terça-feira (31). O presidente Wagner Pires de Sá confirmou o fim do vínculo: “Houve a rescisão ontem (terça-feira). Mas isso é com o (Marcelo) Djian”, disse o mandatário. A assessoria do clube ratificou o rompimento do contrato, informando que a equipe celeste não terá custos com a rescisão. A rádio Itatiaia noticiou primeiro a desvinculação entre clube e jogador.

No último dia 25, o atleta voltou a Belo Horizonte para se reunir com a diretoria celeste e resolver sua situação. Ele estava emprestado ao Barcelona, do Equador. Apesar de ter contrato até 2021, o clube preferiu liberá-lo, demonstrando desinteresse em manter qualquer vínculo com o zagueiro.

Caicedo foi contratado na administração Gilvan de Pinho Tavares, em dezembro de 2016. O clube se comprometeu a pagar 1,6 milhão de dólares em 60% dos seus direitos econômicos. Contudo, o Cruzeiro ficou devendo o Independiente del Valle, que acionou o clube celeste na Fifa. O Del Valle cobra US$ 3,33 milhões (R$ 10.791.000,00).

Pelo Cruzeiro, Caicedo atuou em apenas 24 partidas, não marcou gols e levou quatro cartões amarelos.

Negociação

Ainda de olho no mercado para reforçar a equipe no segundo semestre, a diretoria do Cruzeiro formalizou proposta ao Náutico pelo atacante Robinho, de 19 anos. O representante do atleta, Carlito Monteiro, que também cuida da carreira de Raniel, foi o responsável por levar a oferta até o presidente do Timbu, Edno Melo.

“O Cruzeiro oficializou uma proposta ao Náutico pelo Robinho, mas inicialmente o Náutico recusou. A intenção deles é ter o Robinho nos próximos jogos, que são muito importantes para garantir o acesso à Série B. Assim que conseguirem a classificação, acredito que vão avançar na negociação dele”, disse. “A princípio, querem abrir para o exterior, mas se não conseguirem, vão negociar com o mercado brasileiro”, complementou.

A oferta do Cruzeiro por Robinho não alcançou R$2 milhões. Para o mercado interno, o Náutico exige algo entre R$2 milhões e R$2,5 milhões. O empresário de Robinho confirmou que uma oferta nesses moldes bastaria ao clube celeste para garantir a contratação da jovem promessa. Já para algum clube do exterior, os pernambucanos exigem ao menos 1 milhão de euros (R$4,3 milhões). O Columbus Crew, dos Estados Unidos, teria mostrado interesse.

