Cruzeiro renova patrocínio com a Caixa por mais uma temporada

O comando do Cruzeiro e a diretoria da Caixa chegaram a um acordo para a renovação do contrato de patrocínio do clube mineiro. A direção da Raposa até tentou elevar os valores a serem recebidos do banco, mas não teve sucesso. O time celeste vai continuar recebendo cerca de R$ 12,5 milhões anual do patrocinador, mais bônus por objetivo conquistado ao longo da próxima temporada.