Cruzeiro renova contrato de Arrascaeta que tem multa de R$ 120 milhões

O Cruzeiro anunciou na tarde desta terça-feira a notícia que todo torcedor esperava, a renovação de contrato do meia-atacante Arrascaeta. O vínculo do atleta agora tem duração até 2021 com o clube celeste.

O que mais chama atenção com a renovação de contrato é o aumento da multa contratual de Arrascaeta. O Cruzeiro só perde o atleta agora se um clube pagar a multa contratual que aumentou para R$ 120 milhões. A Raposa conta com 30% dos direitos econômicos do atleta.

Participaram da reunião o presidente Wagner Pires de Sá, o vice-presidente de futebol Itair Machado, o vice-presidente jurídico Fabiano de Oliveira Costa e os empresários do atleta, Daniel Fonseca e Javier Manzo, além do camisa 10 celeste.

“Muito contente, muito feliz de poder renovar meu contrato com o Cruzeiro. Continuaremos trabalhando juntos para conquistar ainda mais títulos importantes com essa camisa”, disse o uruguaio.

“Acho que isso é sinal de um bom trabalho, de que as coisas têm sido feitas da melhor maneira. Seguir em um clube grande aqui no Brasil é muito importante para mim. Vou continuar trabalhando sério sempre, manter a mesma forma, para dar o meu melhor ao clube”, disse sobre a renovação.

Arrascaeta é o jogador estrangeiro que mais vestiu a camisa do Cruzeiro. Já são 147 jogos disputados e 36 gols marcados. O uruguaio, apesar da renovação, interessa ao mercado chinês, que fechará sua janela de transferências daqui a oito dias. Existe também a expectativa de uma transferência após a Copa do Mundo, uma vez que o atleta deverá marcar presença na lista de Oscar Tabarez, defendendo a seleção uruguaia.

Fonte: O Tempo / Foto: Reprodução