Cruzeiro: Rafael fará sua estreia em Libertadores após uma década de Cruzeiro

Pela primeira vez desde que ascendeu ao profissional do Cruzeiro em 2008, o goleiro Rafael terá a chance de disputar uma partida de Libertadores. O motivo, no entanto, é o mais triste. O jogador assumirá a função de titular da Raposa contra o Racing, nesta terça-feira, às 21h, em Avellaneda, por conta do falecimento de José Ramão, de 66 anos, pai do goleiro Fábio. O atleta retornou à capital mineira para acompanhar o sepultamento do patriarca, que faleceu em Cassilândia, no interior do Mato Grosso.

Com isso, o goleiro Lucas França foi chamado às pressas para se juntar à delegação do Cruzeiro em Buenos Aires e ficará no banco de reservas, sendo assim o substituto imediato de Rafael.

O camisa 12 do Cruzeiro fará contra o Racing seu jogo de número 97 pelo Cruzeiro, emendando assim uma sequência de duas partidas. Ele já havia sido titular na vitória sobre o Boa Esporte por 3 a 0, no sábado, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.

Na semana passada, em entrevista na Toca, Rafael comentou sobre o que esperava da participação celeste na Libertadores e as dificuldades do Grupo 5. “Teremos muita pedreira pela frente. Estamos trabalhando para entrar 100% nas competições. É difícil falar qual chave está mais acirrada, porque Libertadores só tem time muito bom e preparado. Queremos ser campeões e precisaremos enfrentar grandes equipes. Vamos ter que vencer. Mais do que olhar pelo adversário, precisamos olhar para gente”, destacava o goleiro.

Fonte: O Tempo / Foto: Whashington Alves