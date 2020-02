Cruzeiro perde para Tombense e segue fora do G-4 no Campeonato Mineiro; Adilson é contestado

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação/Site Oficial Cruzeiro

O Cruzeiro voltou a jogar mal e dessa vez o time de Adilson Baptista, não teve a mesma sorte do jogo contra à Patrocinense, quando Maurício empatou no último lance. Na partida da última quinta-feira (20), no Almeidão, o Tombense foi melhor e venceu por 2 x 0. A equipe de Tombos lidera o Campeonato Mineiro.

O jogo

Adilson mandou para campo um time base, mantendo a linha defensiva considerada titular com a volta de Edílson. No meio o volante Machado se recuperou de lesão e também começou entre os 11 iniciais ao lado do jovem Jádsom. Na frente, o contestado Roberson foi o escolhido pelo treinador.

Aproveitando os espaços deixados pela equipe cruzeirense, o Tombense explorava das bolas altas para seu camisa nove (Rubens) e foi em uma dessas bolas pela alto que o time da casa saiu na frente. Após jogada de escanteio, o centro-avante do ‘Carcará’ se antecipou a defensiva celeste e abriu o placar.

No segundo tempo o Cruzeiro tentou mudar. Adilson sacou Roberson e botou Judivan em campo, no entanto era o Tombense que mandava na partida. Aos 20 minutos, Cássio Ortega aumentou para os mandantes. Marco Antônio e Vinícius Popó vieram pra campo, contudo já era tarde.

Faltando 15 minutos para o fim, Admilton zagueiro do Tombense foi expulso. Mas, o placar ficou mesmo em 2 x 0 para os mandantes.

E agora?

Com a vitória, o Tombense chegou aos 14 pontos e é líder da competição. Por outro lado, o Cruzeiro segue sem mostrar evolução dentro de campo. Adilson Baptista começa a ser contestado por certas escolhas, como a insistência em Roberson e poucas chances para o menino Popó, xodó da torcida. Outras jóias cruzeirenses também têm sido preteridas pelo treinador, como o atacante Caio Rosa e o lateral Rafael Santos.

Ao final de seis rodadas, à ‘Raposa‘ segue fora do G-4 (grupo dos quatros que avançam às semifinais da competição).

Próxima rodada

As duas equipes voltam a campo depois das festas de carnaval. O Cruzeiro enfrenta o Uberlândia, às 16h, no próximo dia 01/03, no Mineirão. Já o Tombense, vai até a capital encarar o América no duelo de líderes. O jogo está marcado para sábado (29), às 16h, no Independência.