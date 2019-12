Cruzeiro encaminhará pedido a CBF para que jogo contra o Palmeiras seja com torcida única

Pin Compartilhar 0 Compart.

Os dirigentes do Cruzeiro vão solicitar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para que o jogo contra o Palmeiras, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro que está marcado para o próximo domingo (08) ás 16h, no Mineirão, seja com torcida única.

A cúpula celeste acredita que o jogo é de alto risco, principalmente aonde poderá ser decretado o rebaixamento cruzeirense. É importante ressaltar que torcidas de Cruzeiro e Palmeiras são declaradamente rivais, e isso pesou em conta para o pedido celeste.

Na rodada passada, a diretoria palmeirense encaminhou um pedido até a CBF para que o jogo contra o Flamengo fosse com torcida única, os dirigentes alviverdes também alegaram medidas de segurança, e confederação acatou ao pedido.

O Cruzeiro poderá chegar no próximo domingo, dependendo apenas de si para escapar, dependendo do resultado da partida entre Ceará x Botafogo, tendo em vista que o “vovô” é o rival direto do Cruzeiro contra o rebaixamento, ou no pior dos cenários, já rebaixado para á série B em 2020.

