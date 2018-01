Cruzeiro: Marítimo anuncia contratação por empréstimo do atacante Joel; Lateral Mena fecha por dois anos com o Bahia

Joel em Portugal

Nesta segunda-feira, o Marítimo, de Portugal, anunciou a contratação por empréstimo do atacante Joel, do Cruzeiro. O camaronês de 24 anos, que tem contrato com o clube mineiro até junho de 2020, ficará no Velho Continente até o meio deste ano, quando termina a temporada europeia. Joel vai com passe fixado em caso de um possível desejo de o Marítimo continuar com ele por mais tempo.