Cruzeiro lança nova modalidade de sócio-torcedor

O Cruzeiro lançou, nesta sexta-feira (18), a modalidade ‘reconstrução’ do programa Sócio 5 Estrelas. A partir das 10h, os torcedores poderão se associar, com quantas cotas quiser, por meio do site do programa e pelo aplicativo. O valor único é de R$ 12. Novas categorias deverão ser apresentadas até o fim de janeiro.

A expectativa do Cruzeiro é alcançar 100 mil sócios na nova modalidade. Isso renderia um faturamento mensal, só com esse plano, de R$ 1,2 milhão/mês. Inicialmente, o clube vai liberar a adesão apenas com cartão de crédito como opção de pagamento.

Presidente em exercício do Cruzeiro, José Dalai Rocha se pronunciou antes do lançamento. “Nesta sexta-feira, vamos começar a reconstrução do Cruzeiro. Aquilo que vocês nos ajudaram tanto a limpar, a tirar da vida do Cruzeiro, agora está na hora de nós reconstruírmos. Começa o programa de sócio-torcedor. Esse cartão é o nosso primeiro passo para começarmos essa fase nova. Chega de derrotismo, chega de problemas, agora vamos entrar na conta do haver, do ter, do conquistar. Volto a fazer aquela promessa: voltaremos muito maiores do que éramos”

Como o torcedor já anteciparia 12 parcelas do plano de sócio com o cartão de crédito, isso representaria faturamento de R$ 14,4 milhões/ano apenas na categoria ‘reconstrução’. A título de comparação, em 2018, quando venceu o bicampeonato da Copa do Brasil, a Raposa faturou R$ 24,5 milhões levando em conta todos as sete modalidades.

A ideia do Cruzeiro é eternizar o nome dos torcedores que fizerem a adesão desse plano de sócio. Não está descartada, por exemplo, a construção de um mural com o nome dos novos associados. Outras iniciativas também são estudadas pelo departamento de marketing.

De acordo com informações de bastidores, em menos de 30 minutos mais pedidos de 11.000 adesões já havia acontecido. O site do clube para se associar ficou em oscilação por conta da quantidade de acessos.

Até o momento dessa matéria, mais de 14.000 pessoas já haviam se associado.

Fonte: Superesportes MG/Foto: Divulgação Cruzeiro