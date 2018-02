Cruzeiro lança “La Bestia”, a identidade visual para a Libertadores

O Cruzeiro apresentou na manhã desta segunda-feira seu planejamento para a disputa da Copa Libertadores no que tange às ativações envolvendo a torcida. O clube pretende aproveitar o bom momento no quesito público. que já superou os mais de 150 mil presentes no Mineirão em 2018, para aumentar o faturamento. Para isso, a Raposa terá uma identidade visual exclusiva para o torneio, denominada ‘La Bestia’, por conta da tradição que o time sempre exerceu no continente, tanto que ganhou esse apelido pelas pelejas na América do Sul.

A marca contará com produtos licenciados, como camisas e bonés, e a expectativa da diretoria é que bandeirões e bandeiras sejam utilizadas no Mineirão durante os jogos disputados pela Raposa na Libertadores.

“Vamos ter uma identidade visual para a Libertadores’2018. Vamos usar a marca La Bestia, com bandeirões, ativação da torcida , bonés, camisetas”, afirmou Marco Antônio Lage, vice-presidente executivo do Cruzeiro.

“Não são os produtos oficiais da Umbro, empresas licenciadas do Cruzeiro, vamos ter mais de uma faixa de preços, vamos trabalhar a linha de produto e valores, mas sem abrir mão da qualidade. Isso tem que ser aliado com o conceito. Em breve, uma semana, teremos já essa questão de preços”, completou o dirigente.

O Cruzeiro estreia em casa na Libertadores no dia 4 de abril, contra Vasco ou Jorge Wilstermann-BOL. No primeiro jogo, o time cruzmaltino levou a melhor, vencendo os bolivianos por 4 a 0 e praticamente assegurando presença na chave 5 do torneio continental.

Fonte: O Tempo / Fotos: Josias Pereira/O Tempo