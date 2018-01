Cruzeiro: Em alta no mercado e mesmo com pedido de Mano, Rafinha não garante permanência após proposta do Vasco

Em meio a contratação de diversos jogadores, o Cruzeiro vive uma situação importante de saída. O Vasco tentou a contratação de Rafinha, mas, a pedido do técnico Mano Menezes, a diretoria do Cruzeiro recusou a proposta. Entretanto, ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, nesta quarta-feira, o meia não garantiu permanência no clube celeste.

– Teve a proposta (do Vasco), mas tenho contrato com o Cruzeiro. Tenho mais um ano de contrato. Esperar chegar agora em BH, vou conversar com o Mano e com a diretoria para ver o que pode acontecer.

O GloboEsporte.com apurou que o Vasco tentou a liberação do jogador sem ressarcimento ao Cruzeiro. No contrato de Rafinha há uma cláusula que prevê que o clube mineiro tem que cobrir uma proposta feita por outro clube ou liberar o jogador. A Raposa decidiu manter o meia, atendendo a um pedido de Mano Menezes.

Rafinha afirmou não saber do pedido de permanência feito por Mano, pois estava de férias e estava alheio às negociações.

– Na verdade, eu não estou sabendo. Procurei ficar de fora dessa questão. Claro que muitas coisas as pessoas falam sem ter nada de verdade. Vou me reapresentar e ver o que vai acontecer no decorrer do ano.