Cruzeiro eleva média de idade e terá grupo “cascudo” na Libertadores

O Cruzeiro manteve a base do grupo campeão da Copa do Brasil e se reforçou com contratações pontuais, que chegaram para posições que deram “dor de cabeça” em 2017, como a lateral direita, esquerda e o ataque. Além disso, a diretoria celeste buscou jogadores com experiência na Libertadores, o que deixa o grupo ainda mais “cascudo” para a competição. O principal objetivo do time nesta temporada é justamente conquistar o tricampeonato do torneio continental.

Com as contratações e a saída de jogadores considerados jovens, como Diogo Barbosa (25), Alisson (24) e Elber (25), o Cruzeiro elevou a média de idade do elenco de 26,06 para 27,8, mas aumentou, também, a experiência do grupo. Dos seis reforços, quatro tem mais de 30 anos: o lateral-direito Edílson (31), o lateral-esquerdo Egídio (31), o meio-campista Bruno Silva (31) e o atacante Fred (34). Todos esses contam com participações na Libertadores. Edílson, inclusive, conquistou o troféu da competição na temporada passada, com a camisa do Grêmio.

Dos 35 jogadores do atual grupo do Cruzeiro, 24 já participaram da Libertadores. Alguns foram inscritos e não jogaram, como é o caso do goleiro Rafael e do meia Rafinha. Desses atletas, Edilson (em 2017, pelo Grêmio), Robinho (em 2011, pelo Santos), e Rafael Sobis (em 2006 e 2010, ambos pelo Internacional), foram campeões do torneio.

A estreia do Cruzeiro na Libertadores será no dia 27 de fevereiro, diante do Racing da Argentina. Além do clube celeste e dos argentinos, o grupo conta com a Universidad do Chile e outra equipe que virá da fase preliminar. E pode ser um brasileiro: o Vasco. A equipe carioca pega o Universidad Concepción-CHI, que garantiu vaga pouco depois do sorteio da Libertadores ao bater o Unión Española-CHI. Quem passar do confronto, encara o Jorge Wilstermann-BOL, que foi o algoz do rival do Cruzeiro na última Libertadores, eliminando o Atlético-MG nas oitavas de final, ou o vencedor do confronto entre Oriente Petrolero-BOL e Universitario-PER, que se enfrentam na fase anterior.

Fonte: Globo Esporte / Foto: Guilherme Macedo