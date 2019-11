Cruzeiro é goleado pelo Santos e fica perto do rebaixamento

Pin Compartilhar 0 Compart.

O calvário cruzeirense segue á tona, após empate em 0 x 0 em casa contra o lanterna Avaí, foi a vez da equipe celeste ser goleada pelo Santos na Vila Belmiro e se aproximar cada vez mais do rebaixamento inédito.

O jogo

O Cruzeiro até começou bem na partida, controlando o jogo e tentando explorar os espaços dados pela equipe santista, e em um desses contra-ataques saiu o gol de Orejuela, após bela troca de passes o lateral colombiano fintou dois marcadores e bateu sem chances no canto do goleiro Éverson, abrindo o placar. Á partir dai, o Cruzeiro parou de jogar e viu um show do time de Sampaoli, com ataques rápidos pelas beiradas principalmente com Marinho e Soteldo, o Santos chegou ao empate com Sasha ainda no primeiro tempo e só não virou graças a Fábio. Já no segundo tempo o time santista voltou com fome para virar o jogo, e após rápida jogada Marinho bateu no canto de Fábio botando o Santos em vantagem. O Cruzeiro até tentava algumas chegadas ao gol, no entanto, Marinho e Soteldo estavam em noite inspirada e em mais uma jogada rápida da dupla, Soteldo apareceu livre na pequena área só rolando para aumentar a vantagem e ainda tinha tempo para mais, aos 4o do segundo tempo Fábio rebateu uma cobrança de falta, no rebote Marinho cruzou e Pituca apareceu para fechar a goleada.

Mais perto do rebaixamento

Quase todo torcedor cruzeirense já admitia que uma vitória frente ao Santos, na Vila Belmiro seria muito difícil, contudo, poucas imaginavam que a equipe seria goleada de forma vexatória. Pra piorar a situação do time, o Cruzeiro não conseguiu vencer em casa o lanterna Avaí, o último adversário antes do Santos resultado esse que gerou revolta e desespero por grande partes dos torcedores.

A equipe de Abel Braga, segue em 16º uma posição á frente do Fluminense que enfrenta o CSA hoje no Rei Pelé, se o tricolor carioca ao menos empatar o Cruzeiro volta para o Z4, tudo isso pelo critério de desempate, a equipe mineira tem apenas 7 vitórias, número bem abaixo tendo em vista Ceará e Fluminense que são seus adversários direto, e já estão com 9 e 10 vitórias respectivamente.

O próximo adversário do time celeste é o CSA quinta-feira ás 21h30 no Mineirão, e só a vitória interessa para o clube mineiro.

Foto: Jota Erre/Photo Premium/Gazeta Press/Photo Premium