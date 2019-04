Cruzeiro é bicampeão Mineiro – Fred artilheiro, domínio da seleção do campeonato e 38º título estadual

O Cruzeiro é 38 vezes campeão mineiro! Depois de vencer o Atlético na ida por 2 a 1, no Mineirão, empatou no Horto por 1 a 1, na noite de sábado, e ficou com a taça. O bicampeonato consecutivo foi conquistado de maneira invicta, com dez vitórias e cinco empates em 15 partidas. Agora, a Raposa diminui a vantagem do rival entre os maiores campeões do estado. O Galo tem 44 taças. O time de Mano Menezes teve o melhor ataque da edição 2019, com 37 gols. Agora, o foco dos dois times está na disputa da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

Artilheiro

“Balança o coração da gente, ele é artilheiro mesmo”. Essa é parte da música que a torcida do Cruzeiro canta para Fred sempre que a escalação é anunciada no estádio. E ele balançou os corações dos cruzeirenses e as redes adversárias. O centroavante foi o artilheiro do Mineiro, com 12 gols em 12 partidas. Ele já havia sido o maior marcador da competição nos anos de 2005, também pela Raposa, e 2017, vestindo a camisa do Atlético.