Cruzeiro e América empatam e São Paulo assume a liderança

Ceará venceu a primeira fora de casa e empurrou o Paraná para a lanterna; O Santos abre a zona de rebaixamento

A 17ª rodada do Brasileirão fez com que o campeonato tivesse um novo líder. Após 3 anos longe do topo da tabela, o São Paulo assumiu o primeiro lugar e empurrou o Flamengo para o segundo. O América, que vinha de duas vitórias consecutivas, contra Inter e Santos, empatou com o Palmeiras e confirmou a ascensão após chegada de Adilson Batista. O Cruzeiro, por sua vez, com time reserva, empatou com o Vitória e chegou a três partidas sem vencer no campeonato. Na parte de baixo da tabela, o Ceará venceu o Paraná, deixou a lanterna e empurrou o adversário para o abismo. No pior jogo da rodada, o Santos empatou com o Botafogo e os dois times se complicam na competição e com as torcidas.

Curiosidades da Rodada

Após a partida entre Paraná e Ceará, Lisca, treinador do time cearense discutiu com um repórter na entrevista coletiva. Ele foi questionado se sua chegada à Vila Capanema foi tranquila, já que o treinador deixou o clube paranaense em setembro do ano passado de maneira conturbada, e a respeito de um suposto ‘burburinho’. Lisca respondeu o repórter com agressividade, e depois pediu desculpas.

No Maracanã, Bahia e Fluminense se enfrentaram e empataram por 1×1. Ao fim do jogo, os jogadores do Bahia partiram para cima do volante Airton reclamando da falta de um fair play que quase originou em boa finalização dos cariocas. Airton foi para o vestiário e a arbitragem precisou conter os ânimos.

América 0 x 0 Palmeiras

No Independência, o América recebeu o Palmeiras, que tinha a estreia de Felipão no comando, e contou com uma uma defesa de pênalti de João Ricardo para garantir o empate diante os reservas do Verdão. O Coelho chegou a três jogos sem derrota no campeonato e sobre o comando de Adilson Batista. O próximo compromisso do América é diante o Bahia na Fonte Nova, no sábado, às 19 horas. O Palmeiras enfrenta o Vasco, no domingo, às 19 horas. Antes porém, o time de Felipão tem o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, na quinta, contra o Cerro Porteño, em La Olla Azulgrana.

Vitória 1 x 1 Cruzeiro

O Cruzeiro vem de péssimos resultados no Brasileirão. Após duas derrotas, o time de Mano Menezes empatou com o Vitória no Barradão e estacionou no meio da tabela. Em uma partida bastante disputada, principalmente no segundo tempo, as equipes ficaram no 1 a 1. O Vitória abriu o placar com Neilton, de pênalti. No lance seguinte, o Cruzeiro chegou ao empate com Manoel, de cabeça. A Raposa ainda teve um gol anulado nos minutos finais da partida. Na próxima rodada, o Cruzeiro visita o Flamengo às 16h de domingo, no Maracanã. Antes porém, as duas equipes duelam na quarta pela Libertadores, também no Maracanã, às 21h45. O Vitória enfrenta o Grêmio, no domingo, às 19 horas, em Porto Alegre.

São Paulo 2 x 1 Vasco

O Campeonato tem um novo líder. Após derrota para o Grêmio por 2×0, o Flamengo deu lugar ao São Paulo no topo da tabela. O time de Aguirre venceu o Vasco por 2×1 com gols de Rojas e Tréllez. Pikachu fez para o Cruz-Maltino. Na próxima rodada, o São Paulo visita o Sport, domingo, na Ilha do Retiro, às 16 horas. No mesmo dia, o Vasco joga diante do Palmeiras, fora de casa, às 19 horas.

Confira classificação e próxima rodada da série A

Redação CSul – Iago Almeida