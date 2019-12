Cruzeiro divulga seu novo uniforme para 2020

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Cruzeiro oficializou nesta quinta-feira (26) os uniformes para 2020, desenvolvidos pela Adidas, nova fornecedora do clube. Foram apresentadas nas redes sociais as camisas de jogo número um (azul), número dois (branca) e a de goleiro (amarela).

A camisa tem um tom forte de azul. As três listras, símbolo da Adidas, estão nos ombros da nova camisa do Cruzeiro e são da cor branca, assim como os logotipos da própria fornecedora de material esportivo e as estrelas soltas do lado esquerdo do peito. Há uma sutil estampa de três listras que cobre a frente, as costas e as mangas do uniforme.

Uniformes de treino, outras opções para os goleiros e camisas de passeio serão divulgados posteriormente. Fábio, Léo, Ederson e Rodriguinho foram os atletas do time masculino que apareceram no clipe de apresentação. Duda, Micaelly e Miriã, destaques do time feminino, também participaram da ação.

A alemã Adidas, que assinou com o Cruzeiro por três anos (de 2020 a 2022), substitui a inglesa Umbro, que vestiu o time estrelado de 2016 a 2019.

Fonte: Jornal Hoje em Dia/Foto: Divulgação Cruzeiro