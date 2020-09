Cruzeiro demite Enderson Moreira

Após série de tropeços na Série B e eliminação na Copa do Brasil, treinador não resistiu à pressão.

O técnico Enderson Moreira não resistiu à pressão pelos maus resultados e não é mais técnico do Cruzeiro. A decisão foi comunicada pela diretoria do clube mineiro, após mais um tropeço da Raposa na Série B. Nessa segunda-feira, o time empatou com o CRB em 1 a 1, no Mineirão, completando seis jogos, em sequência, sem vitória na temporada.

Rogério Micale, treinador da equipe sub-20, assumirá interinamente a equipe, já comandando o trabalho da tarde desta terça-feira. Ele, provavelmente, estará no banco de reservas contra o Vitória, na sexta-feira, no Mineirão. A ideia da diretoria é escolher o novo técnico até o final desta semana.

Enderson foi contratado pelo Cruzeiro no dia 18 de março, três dias depois da saída de Adilson Batista, demitido após a derrota para o Coimbra, pelo Campeonato Mineiro. Enderson deixa o clube mineiro de forma parecida, com bastidores complicados. Ele comandou a equipe em 12 partidas, com seis vitórias, três empates e três derrotas.

Com Enderson, pela Série B, o Cruzeiro perdeu para a Chapecoense (1 a 0, no Mineirão), empatou com o Confiança (1 a 1, em Aracaju), perdeu o clássico para o América-MG (2 a 1, no Mineirão), foi derrotado no duelo com o Brasil de Pelotas (1 a 0, no Sul) e empatou o jogo desta segunda-feira com o CRB. Além disso, nova igualdade, também em 1 a 1 com o mesmo CRB, em Maceió, marcou a eliminação da equipe mineira na Copa do Brasil, completando a sequência de jogos sem vitória.

Somado aos últimos resultados ruins também está o criticado futebol do Cruzeiro. Sem criatividade, cometendo falhas defensivas e com alguns jogadores tendo baixo rendimento, Enderson passou a ser cada vez mais criticado nos bastidores. O estopim foi o pedido de demissão por parte do maior patrocinador do Cruzeiro e homem forte nos bastidores do clube, o empresário Pedro Lourenço, após a derrota com má atuação contra o América-MG.

Fonte: Portal GE/Foto: Divulgação Cruzeiro