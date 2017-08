Cruzeiro define preços de ingressos para decisão da Copa do Brasil, no Mineirão

O Cruzeiro definiu, nesta terça-feira, os valores dos ingressos para a final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no Mineirão, no dia 27 de setembro. Os preços dos bilhetes vão de R$ 50 a R$ 300. A data do início da venda ainda não foi divulgada pelo clube celeste.

Os ingressos mais baratos para os sócios Cruzeiro Sempre custam R$ 50, nos setores amarelo inferior e laranja inferior do Mineirão. No Papafilas, o mais barato é R$ 90, dez reais a menos que no plano Time do Povo e nas bilheterias, para os mesmos setores. Abaixo, confira os demais valores.

Na final da Copa do Brasil, o Cruzeiro não será realizada promoção de ingressos extras para as categorias de associados.

Também há definição da data de início da venda de tíquetes para esta partida de ida da decisão da Copa do Brasil, em 7 de setembro, no Maracanã. No Rio, os cruzeirenses terão de pagar R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia) nos bilhetes do setor Sul do estádio.

Confira os valores dos ingressos de Cruzeiro x Flamengo, no Mineirão:

Sócio Cruzeiro Sempre:

Amarelo Inferior: R$ 50

Laranja Inferior: R$ 50

Amarelo Superior: R$ 60

Laranja Superior: R$ 60

Vermelho Superior: R$ 100

Vermelho Inferior: R$ 125

Roxo Superior: R$ 150



Sócio Papafilas:

Amarelo Inferior: R$ 90

Laranja Inferior: R$ 90

Amarelo Superior: R$ 108

Laranja Superior: R$ 108

Vermelho Superior: R$ 180

Vermelho Inferior: R$ 225

Roxo Superior: R$ 270

Sócio Time do Povo e Bilheteria:

Amarelo Inferior: R$ 100

Laranja Inferior: R$ 100

Amarelo Superior: R$ 120

Laranja Superior: R$ 120

Vermelho Superior: R$ 200

Vermelho Inferior: R$ 250

Roxo Superior: R$ 300

Bilhetes para a torcida visitante:

Acesso pelo portão A:

R$ 300 (inteira) / R$ 150 (meia-entrada)

Fonte: Super Esportes