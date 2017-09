Cruzeiro decidirá novo presidente cinco dias após decisão da Copa do Brasil

O Cruzeiro publicou no último dia 6 de setembro, em um jornal de Belo Horizonte, o edital para a eleição presidencial do clube. A convocação, assinada pelo presidente do Conselho Deliberativo, João Carlos Gontijo de Amorim, confirma a realização do pleito para o dia 2 de outubro (segunda-feira). Os eleitores poderão votar das 15h às 20h30. Curiosamente, o clube conhecerá o sucessor de Gilvan de Pinho Tavares para os próximo triênio cinco dias após o segundo jogo da decisão da Copa do Brasil, contra o Flamengo, marcado para 27 de setembro, às 21h45.

São pré-candidatos à presidência do Cruzeiro o advogado Sérgio Santos Rodrigues, pela “chapa Tríplice Coroa” (que tem Giovanni Baroni e Marco Túlio Miranda como 1º e 2º vices), e o empresário Wagner Pires de Sá, pela “chapa União, pelo Cruzeiro tudo” (que tem Hermínio Lemos e Ronaldo Granatta como 1º e 2º vices). Conforme o edital (leia na íntegra no fim desta reportagem), eles deverão oficializar suas candidaturas até o dia 22 de setembro, cinco dias antes da decisão da Copa do Brasil e dez antes da eleição, na secretaria do Cruzeiro.

De acordo com o estatuto do Cruzeiro, “o voto é secreto, pessoal e intransferível. Deve ser manifestado através de cédula, que será colocada em envelope fornecido e rubricado pelo presidente do Conselho Deliberativo e depositado em urna indicada pelos componentes da mesa ou por sistema eletrônico de votação”. Ainda não há confirmação sobre o número exato de votantes, uma vez que os conselheiros precisam estar em dia com o condomínio e o balanço do mês de setembro ainda não foi fechado.

Ainda de acordo com o documento que rege o clube, “a apuração dos votos terá início imediatamente após o encerramento da votação, e será proclamada eleita a chapa que obtiver a maioria simples de votos”. Em caso de empate, será proclamada eleita a chapa em que o candidato tem mais tempo de conselho. Historicamente, o vencedor é conhecido por volta de 22h30. A assessoria do Cruzeiro informou que a sessão solene para posse do novo presidente será realizada em 31 de dezembro, às 10h.

Desde junho de 2015, as articulações e diferentes correntes no Conselho Deliberativo do Cruzeiro indicavam para uma das eleições mais acirradas da história do clube. Indicado por Zezé Perrella para sucedê-lo em 2011, Gilvan de Pinho Tavares rompeu com seu ex-aliado e lançou a chapa encabeçada por Wagner Pires de Sá. O senador, por sua vez, chegou a anunciar pré-candidatura, mas retirou a intenção e apoiou o advogado Sérgio Santos Rodrigues.

Veja, na íntegra, o edital de convocação publicado pelo Cruzeiro:

Edital de Convocação

Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para eleger o presidente e os 1º e 2º vice-presidentes do Cruzeiro Esporte Clube.

O presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube, no uso de sua atribuição e cumprindo o disposto no artigo 21, inciso I, letra “a”, do Estatuto, convoca os Senhores Associados Conselheiros integrantes dos quatros de Beneméritos, Natos e os Associados Conselheiros com mandato em vigor até 31 do mês de dezembro de 2017, para Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, marcada para o dia 2 (dois) de outubro de 2017, segunda-feira, das 15h às 20h30, no “Plenário Conselheiro Aécio Neves da Cunha”, no Parque Esportivo do Barro Preto, à Rua Guajajaras, nº 1.722, Barro Preto, nesta Capital, onde serão eleitos o presidente e o 1º e 2º vice-presidente do Cruzeiro Esporte Clube, para o triênio 2018, 2019 e 2020. Após o horário determinado para o término da votação, os Conselheiros presentes e que ainda não votaram, receberão senhas para que possam exercer o direito de voto. As chapas concorrentes, completas, sem rasuras e acompanhadas de autorização dos candidatos, deverão ser registradas na Secretaria do Clube até 10 (dez) dias antes da data da eleição. Os critérios para eleição e apuração dos votos estão previstos no Estatuto, nos artigos 23 e 24 e seus parágrafos.

Belo Horizonte, 4 de setembro de 2017.

João Carlos Gontijo de Amorim

Presidente do Conselho Deliberativo

Fonte: Superesportes