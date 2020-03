Cruzeiro dá vexame, perde para o CRB em casa e se complica na Copa do Brasil

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Reprodução Twitter

O Cruzeiro segue sua sina de partidas ruins, nem mesmo o clássico contra o Atlético onde o clube apresentou um melhor futebol, foi o suficiente para a raposa entrar nos trilhos.

Na noite da última quarta-feira (11), a equipe de Adilson Baptista entrou em campo pela terceira fase da Copa do Brasil e foi derrotada dentro de casa pelo CRB de Alagoas.

Adilson apostou em Thiago e Marcelo Moreno na frente, no mesmo esquema da partida contra o Boa Esporte na quarta-feira anterior. No entanto, se assim como em Varginha o esquema não funcionou, em Belo Horizonte não foi diferente.

O que se via era um Cruzeiro perdido e mal treinado em campo. João Lucas, Felipe Machado e Everton Felipe foram os destaques negativos da partida.

Já pelo lado do clube cearense, a aposta era no artilheiro Léo Gamalho e para isso o camisa 9 estava bem servido com Rafael Longuine, Luidy e Erik.

Logo aos 17 minutos do primeiro tempo, Léo apareceu livre para cabecear e fazer 1 x 0 CRB.

O Cruzeiro tentava, no entanto, esbarrava na falta de inspiração de seus jogadores. Adilson Baptista mudou, colocou Rafael Santos e Robinho sacando João Lucas e Everton Felipe. Mas, nada mudou. O CRB controlava bem a partida e saia nos contra-ataques e foi em uma dessas bolas que Léo Gamalho novamente, apareceu na pequena área para fazer o segundo gol do time alagoano.

Wellinton entrou no lugar de Edílson, contudo nada adiantou. O jogo ficou mesmo em 2 x 0.

No final da partida, muitas vaias da torcida celeste, o principal alvo era o treinador cruzeirense. Adilson segue bastante ameaçado no comando azul.

E agora?

No jogo de volta na próxima semana, no Estádio Rei Pelé em Alagoas, o Cruzeiro precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar. 2 x 0 leva a partida para os pênaltis.