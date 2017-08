Cruzeiro cria pouco, vacila na defesa e perde confronto de ida da semifinal para o Grêmio

Nada de jogar para ganhar. Tetracampeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro esteve longe de incomodar o petacampeão Grêmio no primeiro jogo das semifinais da competição e perdeu por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com o quarteto ofensivo apagado (Robinho, Thiago Neves, Alisson e Rafael Sobis), o time celeste só deu um chute perigoso, com o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, no início do segundo tempo. Em compensação, sofreu grande pressão do time gaúcho na etapa inicial e tomou o gol do revés aos 45 minutos, em finalização de Lucas Barrios. O placar poderia ter sido maior para o Grêmio, mas Fábio fez duas boas defesas em conclusões de Barrios e Pedro Rocha.

Na próxima quarta-feira, às 21h45, as equipes se enfrentam pelo duelo de volta, no Mineirão. O Cruzeiro precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Se ganhar por 1 a 0, o classificado será decidido na cobrança por pênaltis. Já o Grêmio, apesar de ter triunfado por diferença mínima, comemora o fato de não ter sofrido gol como mandante. Desta forma, poderá perder em Belo Horizonte por um gol de desvantagem, desde que marque ao menos uma vez.

Antes de se reencontrem na Copa do Brasil, Cruzeiro e Grêmio vão jogar no domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, provavelmente com escalações alternativas. Os mineiros recebem o Sport às 16h, no Mineirão. Os gaúchos enfrentam o Atlético-PR às 11h, em Porto Alegre.