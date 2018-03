Cruzeiro ‘banca’ metade do valor dos ingressos para torcedores que irão ao clássico domingo

A torcida do Cruzeiro recebeu uma excelente notícia nesta sexta-feira (2). Quem quiser acompanhar in loco o clássico de domingo (4), contra o arquirrival Atlético, comprará os bilhetes com 50% de desconto. Tudo graças ao presidente Wagner Pires, que resolveu arcar com metade do valor dos bilhetes para o duelo da nona rodada do Mineiro, às 11h, no Independência.

“Entendemos que a nossa torcida é o nosso maior patrimônio e tem feito a diferença desde o inicio da temporada, com grandes públicos e demonstrando apoio incondicional aos nossos jogadores. É uma forma de retribuir toda essa confiança depositada. Esperamos que essa sintonia se mantenha durante o ano e que a Nação Azul possa fortalecer ainda mais a parceria através do Sócio do Futebol”, declarou o presidente celeste.

Os tickets para a torcida cruzeirense começam a ser vendidos nesta sexta exclusivamente para Sócios do Futebol. O adepto do programa de fidelidade cinco estrelas poderá adquirir sua entrada das 13h às 19h, na bilheteria do Ginásio do Barro Preto. Para isso, deverá apresentar seu cartão e documento de identidade. Somente o sócio titular poderá fazer a compra.

Caso restem ingressos, eles serão vendidos no sábado para os cruzeirenses que não são Sócios do Futebol. A bilheteria do Ginásio do Barro Preto funcionará das 10h às 17h.

Cada torcedor poderá adquirir apenas um ingresso, com pagamento em dinheiro.

ATLÉTICO X CRUZEIRO

Bilheteria do Ginásio do Barro Preto

Sexta-feira (02/03): 13h às 19h (Exclusivo para Sócios do Futebol)

Sábado (03/03): 10h às 17h

Valor: R$ 40

Fonte: O Tempo / Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro