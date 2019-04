Cruzeiro avalia sugestão da TV para jogar possível final do Mineiro na quarta-feira

Caso elimine o América no Estadual, time celeste terá calendário apertado

Inicialmente, as partidas da final do Mineiro estão marcadas para 14 e 21 de abril (dois domingos). Na Libertadores, o time tem compromissos contra Huracán, no dia 10 (quarta), e Deportivo Lara, dia 23 (terça-feira). Uma alternativa apresentada pela TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do Estadual, seria passar o segundo duelo para quarta-feira, dia 17. Isso, claro, num encontro entre Cruzeiro e Atlético.

O Cruzeiro terá de organizar seu calendário caso supere o América e confirme a classificação à final do Campeonato Mineiro. Há proximidades entre as datas da decisão do Estadual e jogos da fase de grupos da Copa Libertadores.

Vamos nos reunir hoje ainda, a Globo nos pediu para que um jogo seja na quarta-feira por causa da transmissão aberta. Vamos decidir agora se vamos concordar ou não. Mas nós vamos decidir de acordo com a condição do nosso atleta. Como eu disse, é desumano você jogar numa quarta-feira, você chega quinta-feira à noite, concentra-se na sexta e joga no sábado. É muito difícil para nós isso aí. É complicado olhar o lado comercial. Vamos tentar um bom senso tanto para a transmissão quanto para o Cruzeiro”, explicou o vice-presidente de futebol da Raposa, Itair Machado, em entrevista nesta sexta-feira.

Vale ressaltar que mudar Deportivo Lara x Cruzeiro do dia 23 (terça-feira) para quarta (24) ou quinta (25) seria difícil porque a equipe azul estreia pelo Campeonato Brasileiro no sábado, às 21h, contra o Flamengo, no Maracanã.

Itair Machado, contudo, ressaltou que primeiramente o Cruzeiro precisa eliminar o América (o time ganhou o primeiro jogo por 3 a 2, domingo no Independência). “Falamos depois do jogo de ontem que tínhamos de chegar ao hotel, descansar e dormir até em respeito a isso mesmo. O jogo é duro, principalmente porque nos últimos anos, o América eliminou o Cruzeiro em duas. A gente tem alertado os atletas, é um jogo muito difícil, então primeiro temos que passar”.

O dirigente lembrou que as mudanças de data teriam de passar por aprovação do Atlético, caso o clube passe pelo Boa na outra semifinal. “Nosso rival também está jogando a Libertadores. Não queremos o mal para eles. Queremos que seja decidido dentro de campo, com os jogadores descansados, até para que caso seja Cruzeiro x Atlético, as duas torcidas assistam a um grande espetáculo”.

