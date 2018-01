Cruzeiro: Arrascaeta se torna o estrangeiro com mais jogos pelo clube igualando Perfumo

Mais um feito para a história de Arrascaeta no Cruzeiro. Campeão da Copa do Brasil na temporada passada, o uruguaio completou, na noite desta quarta-feira, 141 jogos com a camisa celeste. Com isso, ele igualou o ex-zagueiro argentino Perfumo e se tornou o estrangeiro com mais partidas pelo clube. A marca foi alcançada na vitória por 2 a 0, diante do Tupi, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

Jogadores estrangeiros que mais atuaram pelo Cruzeiro Jogador Nacionalidade Número de jogos Arrascaeta Uruguaio 141 Perfumo Argentino 141 Maldonado Chileno 137 Sorín Argentino 127 Montillo Argentino 122

Além disso, Arrascaeta é o quarto maior artilheiro estrangeiro do clube, com 35 gols – um a menos que o terceiro colocado, o argentino Montillo. E o líder desse quesito não está muito longe. O boliviano Marcelo Moreno, com 45, tem o posto ameaçado. Nesta temporada, o meia balançou as redes 12 vezes (terceiro na artilharia do clube) e distribuiu cinco assistências. Foi dele, inclusive, o gol que garantiu o empate ao Cruzeiro diante do Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil.

Maiores artilheiros estrangeiros do Cruzeiro Jogador Nacionalidade Gols Marcelo Moreno Boliviano 45 Fernando Carazo Espanhol 44 Montillo Argentino 36 Arrascaeta Uruguaio 35 Aristizábal Colombiano 28

Cobiçado

Arrascaeta atraiu os olhares dos cruzeirenses já em 2014. Com apenas 19 anos à época, comandou o Defensor-URU em jogos contra o Cruzeiro, tanto no Uruguai quanto no Mineirão, pela Taça Libertadores. Em 2015, foi contratado e logo caiu nas graças da torcida. Após três anos no clube, está valorizado no mercado. No início de novembro, o Cruzeiro também descartou uma proposta por ele vinda dos Estados Unidos. Os valores da transação para contratar o jogador, em 2015, giraram em torno de quatro milhões de euros, cerca de R$ 12 milhões.