Cruzeiro acerta seu primeiro reforço para 2020

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Cruzeiro acertou na manhã desta quarta-feira (08), a contratação do zagueiro Ramon, que estava no Vitória da Bahia. O atleta de 24 anos já está na Toca da Raposa II para realizar exames e se juntar ao time celeste.

Ramon chega para reforçar um setor ainda indefinido para 2020. Casos como o de Fabrício Bruno que não deve ficar, o jogador já está em fase final de negociações com o Red Bull Bragantino, Dedé é outro que talvez não fique em Belo Horizonte por virtude do alto salário, o Vasco sonda o atleta, Manoel, Léo e Cacá também têm futuro incertos. Arthur que retornou de empréstimo e Edu são os únicos zagueiros totalmente confirmados para 2020.

Em relação ao novo reforço celeste, o Vitória tinha o interesse em prorrogar o seu contrato, porém não houve acordo entre as partes. Ramon disputou 32 partidas no Campeonato Brasileiro da Série B de 2019 pela equipe baiana. O jogador teve passagens também por Bahia de Feira de Santana e Maccabi Tel Aviv, de Israel.

Foto: Divulgação Vitória

Redação CSul – Alisson Marques