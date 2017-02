Cristiano valoriza empate com o América-MG: “Fica um sabor de vitória”

A Caldense ficou só no empate com o América-MG na noite desde domingo (12) jogando em casa, no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas (MG). Apesar de não sair com a vitória, o resultado foi valorizado pelo atacante Cristiano, já que a Veterana chegou a estar atrás no placar duas vezes durante a partida.

– O time é um adversário de muita qualidade, está na Série B e é atual campeão do Campeonato Mineiro. Fica um resultado com sabor de vitória, porque o América é um dos favoritos à classificação – ressaltou o jogador.

Cristiano, no entanto, corre contra o tempo para estar bem para enfrentar o América-TO, adversário da Caldense na quarta rodada do Mineiro. O atleta saiu lesionado no fim do primeiro tempo do jogo deste domingo com fortes dores no tornozelo.

– A decisão foi minha, eu pedi para sair porque eu não ia esperar parar de doer. Agora é recuperar para voltar o mais rápido possível – ressaltou.

A Caldense se reapresenta nesta terça-feira no CT Ninho dos Periquitos. A programação de treinos desta semana ainda não foi divulgada pelo clube. Como a viagem para Teófilo Otoni é longa – aproximadamente 11 horas de ônibus -, a delegação deve viajar nesta sexta-feira (17).

Pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro, a veterana enfrenta o América-TO, no Estádio Nassri Mattar, às 10 horas de domingo. A Caldense ocupa a 6ª posição na tabela com 4 pontos, já o próximo adversário está em 10º lugar com apenas um ponto somado.