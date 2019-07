Craque do Corinthians, Rogerinho fala sobre semifinal do Paulistão de Amputados e Jogos das Estrelas

Corinthians Mogi está na semifinal do Campeonato Paulista de Amputados.

O Timão de Amputados está em mais uma semifinal do Campeonato Paulista, o craque do time Rogerinho R9 falou sobre a competição e expectativa para esse jogo que ocorrerá no próximo sábado, dia 13, contra a equipe da São Paulo.

“O Campeonato Paulista deste ano foi um dos melhores. A cada ano novas equipes surgindo, isso é muito bom para a modalidade. Nossa equipe vem se preparando muito bem, temos um elenco forte, uma ótima comissão técnica que cada ano vem nos ajudando a fortalecer ainda mais a nossa equipe. Fizemos uma boa campanha, foram 7 jogos e 7 vitórias. Melhor ataque, melhor defesa, a expectativa é muito boa para classificar e chegar ao nosso objetivo que é a final. Temos um adversário que se classificou em quarto lugar com 2 pontos de diferença entre o 5° e 6° lugar. Não podemos deixar eles crescerem, vamos jogar da mesma maneira dos últimos jogos, respeitando, mas jogando para frente em busca do gol. Temos o empate nos braços, mas não vamos querer usar isso a nosso favor, vamos em busca de mais uma final”, disse Rogerinho R9, craque do Corinthians Mogi Futebol de Amputados.

Rogerinho também falou sobre os Jogos das Estrelas que jogou recentemente com grandes feras do futebol.

“Esses dias eu tive a oportunidade de estar jogando dois jogos com craque Neto. Também tive a oportunidade de jogar com Bebeto, campeão mundial aqui em São Paulo e joguei também mais um jogo das Estrelas com Falcão, Amaral, Giovani, Elano, Marcos Assunção, Flávio Conceição, Sérgio Pedrinho do Pânico entre outros e também joguei o jogo de aniversário do craqu Elano com Robinho, Denilson Amaral, Diego Freestyle e Jukanalha. Fico muito feliz em estar jogando esses Jogos das Estrelas e poder contribuir um pouquinho mais para cada evento. Agradeço ao meu amigo Danilo Andrade que sempre me coloca nesses grandes jogos e poder mostrar que independente de ter uma deficiência ou não podemos estar jogando e mostrando para todos da sociedade que fazemos um grande jogo”, finalizou.

Foto: Diego Silva/Corinthians Mogi