CR7 disputará prêmio de melhor do mundo com Modric e Salah

A Fifa anunciou nesta segunda-feira (3) os três finalistas do prêmio de Melhor Jogador do Mundo. Atual vencedor, Cristiano Ronaldo disputará o título com Mohamed Salah, do Liverpool, e Luka Modric, antigo companheiro de Real Madrid.

Modric, inclusive, é uma preocupação para o português. O croata venceu a disputa com Cristiano Ronaldo pelo prêmio de melhor jogador da Europa pela Uefa. Desde que foi criada, a premiação divergiu do vencedor da Fifa apenas duas vezes. O meia também foi eleito o melhor jogador da última Copa do Mundo.

Mohamed Salah foi um dos destaques da última Liga dos Campeões. O egípcio foi responsável por conduzir o Liverpool à final do torneio, contra o Real Madrid. Na decisão, acaboupo logo no começo do jogo por causa de uma lesão sofrida em um choque com Sergio Ramos.

Cristiano Ronaldo briga pelo seu sexto título de melhor jogador do mundo, o terceiro consecutivamente. O português é o único do trio que já venceu a premiação. O atacante da Juventus foi eleito em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

A ausência mais sentida foi de Lionel Messi. O argentino não fica fora da lista dos três finalistas desde 2007, quando foi nomeado pela primeira vez. Naquela ocasião, o atacante do Barcelona perdeu a disputa com Kaká -Cristiano Ronaldo ficou na terceira colocação naquele ano.

A Fifa também anunciou os três finalistas ao prêmio de melhor técnico da temporada. Campeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, Zinedine Zidane competirá com os dois técnicos finalistas da Copa do Mundo: Zlatko Dalic (Croácia) e Didier Deschamps (França).

Zidane é o atual vencedor do prêmio. Em 2017, o francês superou Antonio Conte, à época do Chelsea, e Massimiliano Allegri, da Juventus.

A disputa do prêmio de melhor goleiro de 2018 se reservou a três jogadores que brilharam na Copa do Mundo. Campeão mundial com a França, Hugo Lloris disputará com o belga Thibaut Courtois e o dinamarquês Kasper Schmeichel.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Alberto Lingria / Reuters