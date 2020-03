Covid-19: Times brasileiros abrem centro de treinamentos, clubes sociais e estádios para ajudarem no combate ao vírus

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação Csul – Alisson Marques



Com a maioria dos campeonatos paralisados e atividade suspensas, alguns clubes do futebol brasileiro decidiram por ajudarem no combate ao coronavírus. A ideia inicial das agremiações é ceder um espaço maior para pacientes que estejam em tratamento. Tudo isso é visado para não carregar hospitais.

Ao todo, dez clubes já se disponibilizaram em ajudar. Confira a lista:

Athletico-PR

O Furacão disponibilizou para autoridades de saúde de Curitiba, além da Arena da Baixada o CT Alfredo Gottardi.

Bahia

O Bahia foi outra equipe a disponibilizar uma de suas instalações. O CT ‘Fazendão’ foi oferecido para a Secretaria de Saúde da Bahia.

Botafogo

Já o Botafogo, concedeu o estádio Nilton Santos (Engenhão) para o sistema de saúde carioca.

Corinthians

O Corinthians ofereceu duas de suas instalações, são elas: Sede Social do Parque São Jorge e o Centro de Treinamento Joaquim Grava

Cruzeiro

O Cruzeiro disponibilizou seus dois clubes sociais as autoridades mineiras. O Clube Campestre a o Parque Esportivo do Barro Preto estão prontos para receber pacientes.

Fortaleza

No Fortaleza, a diretoria optou por conceder ao governo do estado, seu CT. As instalações do Ribamar Bezerra estão prontas para ajudar no combate ao vírus.

Náutico

O Náutico também foi outro clube à se disponibilizar na luta contra o Covid-19. O time pernambucano ofereceu seu CT ao governo do estado.

Santos

O Santos optou por oferecer toda sua estrutura para a prefeitura da cidade.

São Paulo

O São Paulo também realizou o mesmo que o Santos e disponibilizou além de Centro de Treinamentos, o Estádio do Morumbi.